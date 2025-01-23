Трамп підписав указ про визнання хуситів терористами

У перші дні свого президентства Дональд Трамп підписав черговий указ. Згідно з документом, єменські хусити (також відомі як "Ансар Аллах"), будуть занесені до переліку іноземних терористичних організацій згідно із законом про імміграцію та громадянство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
У документі зазначається, що за підтримки іранського Корпусу вартових ісламської революції "Кудс" хусити з 2023 року десятки разів обстрілювали кораблі ВМС США. Після силового захоплення більшості єменських населених пунктів законним єменським урядом у 2014-2015 роках хусити здійснили напади на цивільну інфраструктуру. Зокрема атаки на цивільні аеропорти в Саудівській Аравії, атаки на Об'єднані Арабські Емірати в січні 2022 року, а також понад 300 снарядів, випущених по Ізраїлю з жовтня 2023 року.
Хусити також понад 100 разів атакували комерційні судна, убивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морських комерційних перевезень у Червоному морі змінити маршрути.
"Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі", - йдеться в указі.
Зазначається, що протягом 30 днів від дати підписання указу, державний секретар після консультацій із директором Національної розвідки та міністром фінансів має подати президенту доповідь про визначення "Ансар Аллах" іноземною терористичною організацією.
Нагадаємо, що 8 січня американські війська завдали ударів по складах хуситів у Ємені, де вони зберігали сучасну зброю. Склади знаходилися під землею.
Зазначимо, що хусити вже тривалий час атакують військові кораблі та цивільні судна в Аденській затоці та Червоному морі.
Також нещодавно хусити неодноразово завдавали ударів по Ізраїлю. Зокрема, 21 грудня 2024 року стало відомо, що після такої атаки 16 мирних жителів Тель-Авіва дістали поранення.
У відповідь Ізраїль атакував об'єкти хуситів у Ємені. Водночас постпред Ізраїлю в ООН Дані Данон попередив, що на хуситів чекає доля "Хезболли" і ХАМАС.
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