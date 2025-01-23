Трамп подписал указ о признании хуситов террористами

В документе отмечается, что при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции "Кудс" хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали корабли ВМС США. После силового захвата большинства йеменских населенных пунктов законным йеменским правительством в 2014-2015 годах хуситы совершили нападения на гражданскую инфраструктуру. В том числе атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года, а также более 300 снарядов, выпущенных по Израилю с октября 2023 года.

Хуситы также более 100 раз атаковали коммерческие суда, убив по меньшей мере четырех гражданских моряков и заставив часть морских коммерческих перевозок в Красном море изменить маршруты.

"Деятельность хуситов угрожает безопасности американского гражданского населения и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в указе.

Отмечается, что в течение 30 дней с даты подписания указа, государственный секретарь после консультаций с директором Национальной разведки и министром финансов должен представить президенту доклад об определении "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией.