Трамп підписав указ про смертну кару за тяжкі злочини

Трамп підписав указ про смертну кару за тяжкі злочини (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У США запроваджено можливість застосування смертної кари за злочини, вчинені в окрузі Колумбія, де розташована столиця Вашингтон. Указ адміністрації спрямований на посилення превентивного захисту громадян і зниження рівня тяжких злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.

У четвер, 25 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє застосування смертної кари за тяжкі злочини в окрузі Колумбія. Документ опубліковано на офіційному сайті Білого дому, він набуває чинності одразу після підписання.

Пріоритети адміністрації

У тексті указу зазначається, що відновлення смертної кари залишається одним із пріоритетів адміністрації з початку її роботи, що закріплено Указом 14164 від 20 січня 2025 року, присвяченим захисту громадської безпеки.

Генеральний прокурор і прокурор США в окрузі Колумбія зобов'язані забезпечити дотримання федерального законодавства про смертну кару. Вони повинні домагатися винесення смертного вироку у всіх випадках, коли ретельний аналіз доказів і обставин справи підтверджує необхідність такого рішення.

Нагадуємо, що Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосив, що глава турецької держави користується повагою як у Києві, так і в Москві. За його словами, Ердоган здатний зіграти важливу роль у наближенні миру до України, особливо якщо Анкара відмовиться від закупівлі російських енергоресурсів.

Зазначимо, що Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Росія зобов'язана припинити агресивну війну проти України, зазначивши, що Москва продовжує безглузді вбивства, практично не домігшись захоплення нових територій.

