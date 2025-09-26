Трамп подписал указ о смертной казни за тяжкие преступления

В США введена возможность применения смертной казни за преступления, совершенные в округе Колумбия, где расположена столица Вашингтон. Указ администрации направлен на усиление превентивной защиты граждан и снижение уровня тяжких преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.
В четверг, 25 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применение смертной казни за тяжкие преступления в округе Колумбия. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома и вступает в силу сразу после подписания.
В тексте указа отмечается, что восстановление смертной казни остается одним из приоритетов администрации с начала ее работы, что закреплено Указом 14164 от 20 января 2025 года, посвященным защите общественной безопасности.
Генеральный прокурор и прокурор США по округу Колумбия обязаны обеспечить соблюдение федерального законодательства о смертной казни. Они должны добиваться вынесения смертного приговора во всех случаях, когда тщательный анализ доказательств и обстоятельств дела подтверждает необходимость такого решения.
Напоминаем, что Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что глава турецкого государства пользуется уважением как в Киеве, так и в Москве. По его словам, Эрдоган способен сыграть важную роль в приближении мира к Украине, особенно если Анкара откажется от закупки российских энергоресурсов.
Отметим, что Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия обязана прекратить агрессивную войну против Украины, отметив, что Москва продолжает бессмысленные убийства, практически не добившись захвата новых территорий.