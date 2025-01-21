Трамп підписав указ про смертну кару: що зміниться

Як відзначає АР, наказ було видано лише через кілька годин після того, як Трамп повернувся до Білого дому. Відповідний крок, у тому ж числі, зобов'язує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти її збереженню у Штатах, яким складно підтримувати достатні запаси смертельних ін’єкційних препаратів.

У тому ж числі Трамп доручив генеральному прокурору вимагати смертельної кари, якщо справа стосується:

вбивства співробітника правоохоронних органів;

злочинів, що спричиняють смертну кару, "вчинених іноземцем, який незаконно перебуває в цій країні".

AP додає, що адміністрація Трамп, під час першого терміну, здійснила 13 федеральних страт, що більше, ніж за будь-якого іншого президента. У своїй промові республіканець також закликав до смертної кари тих, кого ловлять на продажу наркотиків, а пізніше обіцяв страчувати й контрабандистів наркотиків.