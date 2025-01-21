Трамп подписал указ о смертной казни: что изменится

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал приказ о смертной казни. Генеральному прокурору поручено помочь штатам в вопросе получения смертельных инъекционных препаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (АР).
Как отмечает АР, приказ был издан всего через несколько часов после того, как Трамп вернулся в Белый дом. Соответствующий шаг, в том же числе, обязывает Министерство юстиции не только требовать смертной казни в соответствующих федеральных случаях, но и способствовать ее сохранению в Штатах, которым сложно поддерживать достаточные запасы смертельных инъекционных препаратов.
В том же числе Трамп поручил генеральному прокурору требовать смертной казни, если дело касается:
AP добавляет, что администрация Трамп, во время первого срока, осуществила 13 федеральных казней, что больше, чем при любом другом президенте. В своей речи республиканец также призвал к смертной казни тех, кого ловят на продаже наркотиков, а позже обещал казнить и контрабандистов наркотиков.
Смертная казнь инъекцией - это метод исполнения смертного приговора, который заключается во введении осужденному специального препарата или их комбинации, которые вызывают потерю сознания, паралич мышц и остановку сердца. Этот метод был впервые использован в США в 1982 году и с тех пор стал основным в большинстве штатов, где разрешена смертная казнь.
Добавим, что еще в конце декабря Трамп обещал добиваться применения смертной казни к лицам, совершившим насильственные преступления.
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