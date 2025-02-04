Трамп підписав указ про припинення взаємодії США з Радою ООН з прав людини, - Reuters

За даними видання, Трамп підписав документ про припинення участі США в Раді ООН з прав людини і продовження припинення фінансування палестинського агентства ООН з надання допомоги UNRWA.

Окрім того, під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що готовий зустрітися зі своїм іранським колегою, щоб спробувати переконати Іран відмовитися від того, що, на думку США, є спробами Тегерана розробити ядерну зброю.

США призупинили фінансування грантів іноземної допомоги

США залишаються найбільшим донором фінансової допомоги у світі, надавши 72 млрд доларів у 2023 році. Однак 21 січня президент Дональд Трамп оголосив 90-денне призупинення всіх програм зовнішньої допомоги для їхньої перевірки на відповідність його зовнішній політиці.

24 січня Держдепартамент видав наказ про зупинення всієї іноземної допомоги та призупинення нових виплат, що викликало плутанину серед законодавців і гуманітарних організацій.