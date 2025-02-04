Трамп подписал указ о прекращении взаимодействия США с Советом ООН по правам человека, - Reuters

По данным издания, Трамп подписал документ о прекращении участия США в Совете ООН по правам человека и продолжении приостановки финансирования палестинского агентства ООН по оказанию помощи UNRWA.

Кроме того, во время общения с журналистами Трамп заявил, что готов встретиться со своим иранским коллегой, чтобы попытаться убедить Иран отказаться от того, что, по мнению США, является попытками Тегерана разработать ядерное оружие.

США приостановили финансирование грантов иностранной помощи

США остаются крупнейшим донором финансовой помощи в мире, предоставив 72 млрд долларов в 2023 году. Однако 21 января президент Дональд Трамп объявил 90-дневную приостановку всех программ внешней помощи для их проверки на соответствие его внешней политике.

24 января Госдепартамент издал приказ об остановке всей иностранной помощи и приостановлении новых выплат, что вызвало путаницу среди законодателей и гуманитарных организаций.