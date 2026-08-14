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Трамп підписав указ про мита на безпілотники та комплектуючі до них

02:05 14.08.2026 Пт
2 хв
Що відомо про нові мита Трампа?
aimg Едуард Ткач
Трамп підписав указ про мита на безпілотники та комплектуючі до них Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким Вашингтон вводить мита на імпорт дронів та комплектуючих до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Згідно з повідомленням, для дронів важчим за 25 кг і моделей з тепловізорами розмір мита складе 100%. Для менших апаратів та інших компонентів діятиме тариф у розмірі 25%.

У той же час для продукції з Євросоюзу, Японії, Південної Кореї, Швейцарії, Ліхтенштейну та Тайваню передбачено мито на рівні 15%.

Для Британії діятиме мито в розмірі 10%, але за умови, що майже все апаратне та програмне забезпечення, а також технології - вироблені у вищезгаданих країнах і США.

Тарифи набудуть чинності через 21 день після підписання. При цьому проти компонентів дронів, які не належать до категорії особливо чутливих, тарифи почнуть діяти через 180 днів після підписання.

"Для продукції та компонентів, які Міністерство оборони схвалить для виключення з переліку товарів і технологій, що підпадають під обмеження Федеральної комісії зв'язку (FCC), протягом 20 днів після підписання тарифи набудуть чинності через 180 днів після підписання", - додали в Білому домі.

Що ще відомо

Нагадаємо, тижнем ранішеТрамп підписав указ про введення нових торгових обмежень на імпорт полікремнію та пов'язаних з ним продуктів. Ці заходи мають на меті скоротити залежність США від Китаю в критично важливих ланцюгах постачання.

Також наприкінці липня була інформація, що Трамп відновив торговельну політику проти Бразилії, а також погрожував Канаді та Євросоюзу.

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