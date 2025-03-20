Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти, назвавши відомство ворожим для інтересів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.
Президент зазначив, що "сьогодні ми робимо дуже історичний крок, який готувався 45 років". Він також пообіцяв підписати виконавчий указ, який "раз і назавжди" розпочне ліквідацію освітянського відомства.
"Департамент освіти тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, переважно укомплектований радикально-лівими марксистськими бюрократами, які в усьому ворожі до західної цивілізації, ворожі до американських інтересів і ворожі до наших засадничих документів та культури. Вони використовують свою посаду та вплив, щоб намагатися нав’язувати свої плани", - заявив Трамп.
Днями у відомстві заявили про скорочення близько 50% штату агентства, що є першим кроком до ліквідації відомства. Внаслідок звільнень у Департаменті залишилися 2183 працівники замість колишніх 4133.
Для тотального закриття Департаменту освіти, Конгрес має ухвалити відповідний закон.
Раніше Департамент ефективності уряду США (DOGE) скоротив витрати Департаменту освіти на понад 900 млн доларів.
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