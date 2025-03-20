Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Департамента образования, назвав ведомство враждебным для интересов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.
Президент отметил, что "сегодня мы делаем очень исторический шаг, который готовился 45 лет". Он также пообещал подписать исполнительный указ, который "раз и навсегда" начнет ликвидацию образовательного ведомства.
"Департамент образования здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, преимущественно укомплектован радикально-левыми марксистскими бюрократами, которые во всем враждебны западной цивилизации, враждебны американским интересам и враждебны нашим основополагающим документам и культуре. Они используют свою должность и влияние, чтобы пытаться навязывать свои планы", - заявил Трамп.
На днях в ведомстве заявили о сокращении около 50% штата агентства, что является первым шагом к ликвидации ведомства. В результате увольнений в Департаменте остались 2183 работника вместо прежних 4133.
Для тотального закрытия Департамента образования, Конгресс должен принять соответствующий закон.
Ранее Департамент эффективности правительства США (DOGE) сократил расходы Департамента образования на более чем 900 млн долларов.
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