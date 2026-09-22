Трамп подписал новое соглашение о безопасности Гренландии

США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности арктического острова. Этому предшествовало несколько месяцев споров вокруг его будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The White House в Х.

Историческое соглашение о безопасности Гренландии

22 сентября президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение по безопасности острова.

Стороны заключили соглашение о "развитии значительного военного присутствия США в Гренландии". Она запрещает противникам Вашингтона строить собственные базы на острове.

По словам главы гренландского правительства, новый документ продолжает действие соглашения 1951 между сторонами.

"Это соглашение должно положить конец всем спекуляциям относительно того, на чьей стороне стоит Гренландия. Мы и дальше будем друзьями США и частью западного альянса", говорит Нильсен.

Датский премьер отметила партнерство своей страны с США.

"Я с гордостью заявляю, что США являются другом Королевства Дании. Это веха в наших длительных отношениях. Это большее и лучшее соглашение (по сравнению с соглашением 1951 года - ред.). Соглашение, которое может длиться вечно", - добавила Фредериксен.

Детали сделки

Согласно новому соглашению США получают разрешение на создание военной базы вблизи Нарсарсуака в Южной Гренландии и базы в Местерсвиге на востоке острова.

"Я хотел бы поблагодарить обоих глав правительств. У нас будут фантастические и надежные отношения. Это прекрасно для Европы и США. И для всех. И это будет прекрасно также для Гренландии", - заверил Трамп.