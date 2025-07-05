Трамп підписав листи з митами для 12 країн: їх відправлять уже в понеділок

Президент США Дональд Трамп підписав листи з різними рівнями мит для 12 країн. Їх надсилатимуть уже 7 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, Трамп сказав, що підписав листи 12 країнам, у яких зазначено різні рівні мит, з якими зіткнуться країни під час експорту товарів до США.

Водночас він відмовився назвати залучені країни, заявивши, що ця інформація буде оприлюднена в понеділок.

"Я підписав кілька листів, і вони будуть відправлені в понеділок, можливо, о дванадцятій", - сказав президент США.

Коли Трампа запитали про його плани на тарифному фронті, він відповів: "Різні суми грошей, різні суми товарів".

Зазначимо, що у квітні президент США оголосив про запровадження базової ставки мит у розмірі 10% і додаткових ставок для більшості країн. Деякі з них досягли 50%.

Однак незабаром усі ставки були припинені і знижені до базових 10%, щоб дати більше часу для переговорів і укладення угод.

Цей період закінчується 9 липня, хоча Трамп у п'ятницю вранці заявив, що мита можуть бути ще вищими - до 70%. Також він повідомив, що більшість із них набудуть чинності 9 серпня.

Reuters додало, що спочатку Трамп і його найближчі союзники заявили, що почнуть переговори з десятками країн щодо тарифних ставок. Однак президент США розчарувався в цьому процесі після неодноразових невдач з основними торговельними партнерами, включно з Японією та ЄС.

Він коротко торкнувся цього питання в п'ятницю ввечері, заявивши журналістам: "Листи стали кращими... набагато простіше надіслати лист".

Крім того, він не став коментувати свій прогноз про те, що до крайнього терміну 9 миля можуть бути досягнуті ширші торговельні угоди.