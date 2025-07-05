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Трамп підписав листи з митами для 12 країн: їх відправлять уже в понеділок

Субота 05 липня 2025 16:15
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Трамп підписав листи з митами для 12 країн: їх відправлять уже в понеділок Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп підписав листи з різними рівнями мит для 12 країн. Їх надсилатимуть уже 7 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, Трамп сказав, що підписав листи 12 країнам, у яких зазначено різні рівні мит, з якими зіткнуться країни під час експорту товарів до США.

Водночас він відмовився назвати залучені країни, заявивши, що ця інформація буде оприлюднена в понеділок.

"Я підписав кілька листів, і вони будуть відправлені в понеділок, можливо, о дванадцятій", - сказав президент США.

Коли Трампа запитали про його плани на тарифному фронті, він відповів: "Різні суми грошей, різні суми товарів".

Зазначимо, що у квітні президент США оголосив про запровадження базової ставки мит у розмірі 10% і додаткових ставок для більшості країн. Деякі з них досягли 50%.

Однак незабаром усі ставки були припинені і знижені до базових 10%, щоб дати більше часу для переговорів і укладення угод.

Цей період закінчується 9 липня, хоча Трамп у п'ятницю вранці заявив, що мита можуть бути ще вищими - до 70%. Також він повідомив, що більшість із них набудуть чинності 9 серпня.

Reuters додало, що спочатку Трамп і його найближчі союзники заявили, що почнуть переговори з десятками країн щодо тарифних ставок. Однак президент США розчарувався в цьому процесі після неодноразових невдач з основними торговельними партнерами, включно з Японією та ЄС.

Він коротко торкнувся цього питання в п'ятницю ввечері, заявивши журналістам: "Листи стали кращими... набагато простіше надіслати лист".

Крім того, він не став коментувати свій прогноз про те, що до крайнього терміну 9 миля можуть бути досягнуті ширші торговельні угоди.

Нагадаємо, тиждень тому Трамп заявив, що йому не доведеться продовжувати крайній термін паузи щодо мит, щоб укласти торговельні угоди.

Він уже тоді сказав, що хотів би зробити це "коротше" і просто розіслати листи.

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