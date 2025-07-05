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Трамп подписал письма с пошлинами для 12 стран: их отправят уже в понедельник

Суббота 05 июля 2025 16:15
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Трамп подписал письма с пошлинами для 12 стран: их отправят уже в понедельник Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп подписал письма с различными уровнями пошлин для 12 стран. Их отправлять уже 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе общения с журналистами по борту Air Force One, Трамп сказал, что подписал письма 12 странам, в которых указаны различные уровни пошлин, с которыми столкнутся страны при экспорте товаров в США.

В то же время он отказался назвать вовлеченные страны, заявив, что эта информация будет обнародована в понедельник.

"Я подписал несколько писем, и они будут отправлены в понедельник, возможно, в двенадцать", - сказал президент США.

Когда Трампа спросили о его планах на тарифном фронте, он ответил: "Разные суммы денег, разные суммы товаров".

Отметим, что в апреле президент США объявил о введении базовой ставки пошлин в размере 10% и дополнительных ставках для большинства стран. Некоторые из них достигли 50%.

Однако вскоре все ставки были приостановлены и снижены до базовых 10%, чтобы дать больше времени для переговоров и заключения сделал.

Данный период заканчивается 9 июля, хотя Трамп в пятницу утром заявил, что пошлины могут быть еще выше - до 70%. Также он сообщил, что большинство из них вступят в силу 9 августа.

Reuters добавило, что первоначально Трамп и его ближайшие союзники заявили, что начнут переговоры с десятками стран по тарифным ставкам. Однако президент США разочаровался в этом процессе после неоднократных неудач с основными торговыми партнерами, включая Японию и ЕС.

Он кратко коснулся этого вопроса в пятницу вечером, заявив журналистам: "Письма стали лучше... гораздо проще отправить письмо".

Кроме того, он не стал комментировать свой прогноз о том, что до крайнего срока 9 миля могут быть достигнуты более широкие торговые соглашения.

Напомним, неделю назад Трамп заявил, что ему не придется продлевать крайний срок паузы по пошлинам, чтобы заключить торговые сделки.

Он уже тогда сказал, что хотел бы сделать это "короче" и просто разослать письма.

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