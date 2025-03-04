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Трамп поднял тарифы для товаров из Китая в два раза, - Bloomberg

Вторник 04 марта 2025 03:58
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Трамп поднял тарифы для товаров из Китая в два раза, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить тарифы на товары из Китая в два раза. Теперь они составляют не 10%, а 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Белый дом... заявил, что Трамп... подписал указ об удвоении тарифа для Китая до 20%, который вступит в силу вскоре после полуночи в Вашингтоне", - пишет издание.

В директиве говорится, что "Пекин не предпринял адекватных шагов" для решения проблемы потока незаконного фентанила в США.

КНР в свою очередь рассматривает возможность принятия ответных мер против американского сельского хозяйства и продуктов питания, о чем сообщало Global Times.

Кроме Китая, под новые 25% пошлины, которые ранее были отложены, попали Канада и Мексика. Трамп заявил, что со вторника, то есть сегодняшнего дня, намерен ввести тарифы против этих стран. Bloomberg пишет, что это станет серьезным ударом по двум крупнейшим торговым партнерам США и подчеркнет стремление американского президента перестроить мировую торговлю.

В понедельник Трамп заявил, что Мексики и Канады "не осталось места". Таков ответ прозвучал на вопрос о том, могут ли США договорится об отсрочке пошлин, как это было сделано месяц назад.

"Они полностью готовы. Они вступают в силу завтра", - сказал глава Белого дома.

Южная Корея хочет избежать пошлин

Напомним Южная Корея пытается избежать тарифов США. Для этого на прошлой неделе правительство этой страны во главе с министром промышленности Ан Дук Гуном провело переговоры с представителями администрации Трампа. В частности, Сеул против освободить промышленность страны от тарифов на сталь и алюминий.

Подробнее о этом - читайте в материале РБК-Украина.

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