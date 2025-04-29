Трамп піде на поступки: пом'якшить мита на автозапчастини

За словами офіційних осіб, мита будуть ослаблені на іноземні запчастини для авто, вироблених усередині країни, і не буде нових тарифів на запчастини тих машин, які зроблені за кордоном. Також представник Білого дому сказав, що автовиробники не нестимуть відповідальність за інші мита на алюміній і сталь.

Зміна мислення відбулася в той час, коли Трамп готується вирушити до Мічигану - серця автопромисловості США, щоб відзначити 100 днів свого другого президентського терміну.

"Президент Трамп вибудовує важливе партнерство як з вітчизняними автовиробниками, так і з нашими чудовими американськими робітниками. Ця угода є великою перемогою торговельної політики президента, винагороджуючи компанії, які виробляють усередині країни, і водночас надаючи злітну смугу виробникам, які висловили свою прихильність інвестуванню в Америку та розширенню свого внутрішнього виробництва", - ідеться в заяві міністра торгівлі Говарда Лютника, надісланій електронною поштою.

Reuters пише, що минулого тижня до Трампа звернулася коаліція груп автопромисловості. Зокрема, його закликали не вводити 25% мита на імпортні автозапчастини, попередивши, що це призведе до скорочення продажів авто та підвищення цін. Раніше Трамп заявляв, що планує запровадити таке мито не пізніше 3 травня.

"Мита на автозапчастини порушать глобальний ланцюжок поставок автомобілів і викличуть ефект доміно, який призведе до зростання цін на автомобілі для споживачів, зниження продажів у дилерських центрах і зробить обслуговування та ремонт транспортних засобів дорожчими та менш передбачуваними", - йдеться в листі галузевих груп.

Там додали, що більшість постачальників авто не готові до різкого збою, викликаного введенням тарифів. Ба більше, багато хто вже перебуває у скрутному становищі і зіткнеться із зупинками виробництва, звільненнями і банкрутством.