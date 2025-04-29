Трамп пойдет на уступки: смягчит пошлины на автозапчасти

По словам официальных лиц, пошлины будут ослаблены на иностранные запчасти для авто, произведенных внутри страны, и не будет новых тарифов на запчасти тех машин, которые сделаны за рубежом. Также представитель Белого дома сказал, что автопроизводители не будут нести ответственность за другие пошлины на алюминий и сталь.

Изменение мышления произошло в то время, когда Трамп готовится отправиться в Мичиган - сердце автопромышленности США, чтобы отметить 100 дней своего второго президентского срока.

"Президент Трамп выстраивает важное партнерство как с отечественными автопроизводителями, так и с нашими замечательными американскими рабочими. Эта сделка является крупной победой торговой политики президента, вознаграждая компании, которые производят внутри страны, и одновременно предоставляя взлетную полосу производителям, которые выразили свою приверженность инвестированию в Америку и расширению своего внутреннего производства", - говорится в заявлении министра торговли Говарда Лютника, отправленном по электронной почте.

Reuters пишет, что на прошлой неделе к Трампу обратилась коалиция групп автопромышленности. В частности, его призвали не вводить 25% пошлины на импортные автозапчасти, предупредив, что это приведет к сокращению продаж авто повышению цен. Ранее Трамп заявлял, что планирует ввести такую пошлину не позже 3 мая.

"Пошлины на автозапчасти нарушат глобальную цепочку поставок автомобилей и вызовут эффект домино, который приведет к росту цен на автомобили для потребителей, снижению продаж в дилерских центрах и сделает обслуживание и ремонт транспортных средств более дорогими и менее предсказуемыми", - сказано в письме отраслевых групп.

Там добавили, что большинство поставщиков авто не готовы к резкому сбою, вызванному введением тарифов. Более того, многие уже находятся в затруднительном положении и столкнутся с остановками производства, увольнениями и банкротством.