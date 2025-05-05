Трамп під тиском. Чи оголосять президенту США імпічмент втретє

РБК-Україна розповідає, як виглядає процедура імпічменту та за яких умов він можливий.

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Як у США заговорили про третій імпічмент для Трампа?

Коли і за яких умов це може відбутися?

Що перспектива імпічменту означає для Трампа і його команди?

Хоча президент США Дональд Трамп перебуває на посаді тільки трохи більше 100 днів, від деяких політиків з числа Демократичної партії у Штатах почали звучати ідеї оголосити йому імпічмент.

28 квітня член Палати представників Шрі Танедар представив сім звинувачень, які можуть бути підставою для імпічменту голові держави. Конгресмен заявив, що Трамп непридатний для виконання обов'язків президента та "являє очевидну та реальну небезпеку для конституції нашої країни і нашої демократії".

Танедар звинувачує президента США в перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції.

Найближчим часом очікуються нові ініціативи щодо імпічменту. Зокрема, про це заявили конгресмени-демократи Ільхан Омар та Ел Грін.

Яка процедура імпічменту

Імпічмент починається в Палаті представників, де будь-який її член може запропонувати відповідну резолюцію. Після розгляду справи Палата має проголосувати за імпічмент простою більшістю. Після цього справу передають у Сенат, який виступає як суд, а сенатори – як присяжні.

На практиці це означає, що запуск імпічменту можливий лише у разі перемоги Демократичної партії на виборах до Палати представників у листопаді 2026 року.

Реально демократи зможуть почати процедуру у 2027 році, після вступу нових конгресменів на посади. Ініціювати голосування за імпічмент Трампа можна буде на основі будь-яких звинувачень проти нього. Проте це не гарантує усунення президента США з посади, оскільки для цього потрібна підтримка двох третин Сенату.

Ймовірність того, що демократи матимуть таку більшість у Сенаті в 2027 році, наразі є низькою. Таким чином, Сенат, швидше за все, виправдає Трампа, і імпічмент не буде завершено. Зрештою, подібний сценарій уже мав місце під час першої каденції Трампа. Тоді йому оголошували імпічмент у 2019 та 2021 роках, за різними звинуваченнями, але Сенат обидва рази виправдав президента США.

Перспектива імпічменту як стимул

Разом з тим, за даними видання Axios, радники Трампа серйозно ставляться до загрози імпічменту. Навіть якщо у підсумку процедура провалиться, це може завдати зайвих клопотів команді президента США і буде відволікати від інших справ.

Одним з побічних наслідків цього є прагнення Трампа реалізувати якомога більше запланованих змін у державі за 2025-2026 роки – до проміжних виборів у Конгрес, на яких республіканці можуть втратити більшість.