Трамп под давлением. Объявят ли президенту США импичмент в третий раз

РБК-Украина рассказывает, как выглядит процедура импичмента и при каких условиях он возможен.

Главное:

Как в США заговорили о третьем импичменте для Трампа?

Когда и при каких условиях это может произойти?

Что перспектива импичмента означает для Трампа и его команды?

Хотя президент США Дональд Трамп находится в должности только чуть более 100 дней, от некоторых политиков из числа Демократической партии в Штатах начали звучать идеи объявить ему импичмент.

28 апреля член Палаты представителей Шри Танедар представил семь обвинений, которые могут быть основанием для импичмента главе государства. Конгрессмен заявил, что Трамп непригоден для исполнения обязанностей президента и "представляет очевидную и реальную опасность для конституции нашей страны и нашей демократии".

Танедар обвиняет президента США в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, узурпации власти, взяточничестве и коррупции.

В ближайшее время ожидаются новые инициативы по импичменту. В частности, об этом заявили конгрессмены-демократы Ильхан Омар и Эл Грин.

Какова процедура импичмента

Импичмент начинается в Палате представителей, где любой ее член может предложить соответствующую резолюцию. После рассмотрения дела Палата должна проголосовать за импичмент простым большинством голосов. После этого дело передают в Сенат, который выступает как суд, а сенаторы – как присяжные.

На практике это означает, что запуск импичмента возможен только в случае победы Демократической партии на выборах в Палату представителей в ноябре 2026 года.

Реально демократы смогут начать процедуру в 2027 году, после вступления новых конгрессменов в должности. Инициировать голосование за импичмент Трампа можно будет на основе любых обвинений против него. Однако это не гарантирует устранения президента США с должности, поскольку для этого нужна поддержка двух третей Сената.

Вероятность того, что демократы будут иметь такое большинство в Сенате в 2027 году, пока низкая. Таким образом, Сенат, скорее всего, оправдает Трампа, и импичмент не будет завершен. В конце концов, подобный сценарий уже имел место во время первой каденции Трампа. Тогда ему объявляли импичмент в 2019 и 2021 годах, по разным обвинениям, но Сенат оба раза оправдал президента США.

Перспектива импичмента как стимул

Вместе с тем, по данным издания Axios, советники Трампа серьезно относятся к угрозе импичмента. Даже если в итоге процедура провалится, это может доставить лишние хлопоты команде президента США и будет отвлекать от других дел.

Одним из побочных последствий этого является стремление Трампа реализовать как можно больше запланированных изменений в государстве за 2025-2026 годы – до промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы могут потерять большинство.