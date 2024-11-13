UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Трамп під час зустрічі з Байденом обговорив ситуацію в Україні

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Новообраний президент США Дональд Трамп сьогодні зустрівся з нинішнім американським лідером Джо Байденом. Серед іншого вони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп повідомив, що під час зустрічі з Байденом вони говорили про конфлікти на Близькому Сході, а також про війну в Україні.

"Я хотів - я запитав про його погляди, і він пояснив мені їх... Також ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося і що він думає. І він розповів мені про них, він був дуже люб'язний", - сказав Трамп.

 

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це була перша їх зустріч після виборів президента.

У Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена з Трампом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденДональд ТрампВійна Росії проти України