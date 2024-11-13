Трамп під час зустрічі з Байденом обговорив ситуацію в Україні

Трамп повідомив, що під час зустрічі з Байденом вони говорили про конфлікти на Близькому Сході, а також про війну в Україні.

"Я хотів - я запитав про його погляди, і він пояснив мені їх... Також ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося і що він думає. І він розповів мені про них, він був дуже люб'язний", - сказав Трамп.