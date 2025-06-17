Трамп про перемовини з Іраном: очікую на їх повну капітуляцію

На питання журналіста стосовно того, що може бути краще, за перемир'я, Трамп зазначив, що мова йде про завершення бойових дій.

"Кінець. Справжній кінець. Не припинення вогню, а кінець бойових дій. Повна капітуляція", - заявив Трамп.

Він також підкреслив, що повна капітуляція Ірану цілком можлива вже найближчим часом.

За його словами, що якщо Іран хоче поговорити, то його лідери знають, як зв'язатися з США. Він також звинуватив іранських керівників у небажанні досягти угоди щодо своєї ядерної програми і заявив, що тепер він менш зацікавлений у переговорах із ними.

"Вони мали укласти угоду. Я їм сказав, укласти угоду. Отже я не знаю. Я не в настрої вести переговори. Їм слід було прийняти угоду, яка була на столі - це врятувало б багато життів", - додав він.