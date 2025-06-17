Трамп о переговорах с Ираном: ожидаю их полной капитуляции

На вопрос журналиста относительно того, что может быть лучше, чем перемирие, Трамп отметил, что речь идет о завершении боевых действий.

"Конец. Настоящий конец. Не прекращение огня, а конец боевых действий. Полная капитуляция", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что полная капитуляция Ирана вполне возможна уже в ближайшее время.

По его словам, что если Иран хочет поговорить, то его лидеры знают, как связаться с США. Он также обвинил иранских руководителей в нежелании достичь соглашения по своей ядерной программе и заявил, что теперь он менее заинтересован в переговорах с ними.

"Они должны были заключить соглашение. Я им сказал, заключить соглашение. Так что я не знаю. Я не в настроении вести переговоры. Им следовало принять соглашение, которое было на столе - это спасло бы много жизней", - добавил он.