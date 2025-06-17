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Трамп о переговорах с Ираном: ожидаю их полной капитуляции

Вторник 17 июня 2025 13:44
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Трамп о переговорах с Ираном: ожидаю их полной капитуляции Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не обращались к Ирану с призывом о мирных переговорах, и ожидают его полной капитуляции.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на борту президентского самолета.

На вопрос журналиста относительно того, что может быть лучше, чем перемирие, Трамп отметил, что речь идет о завершении боевых действий.

"Конец. Настоящий конец. Не прекращение огня, а конец боевых действий. Полная капитуляция", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что полная капитуляция Ирана вполне возможна уже в ближайшее время.

По его словам, что если Иран хочет поговорить, то его лидеры знают, как связаться с США. Он также обвинил иранских руководителей в нежелании достичь соглашения по своей ядерной программе и заявил, что теперь он менее заинтересован в переговорах с ними.

"Они должны были заключить соглашение. Я им сказал, заключить соглашение. Так что я не знаю. Я не в настроении вести переговоры. Им следовало принять соглашение, которое было на столе - это спасло бы много жизней", - добавил он.

Ядерная сделка с Ираном

Напомним, США так и не удалось заключить ядерную сделку с Ираном. На фоне того, что процесс затянулся, Израиль начал удары по иранской территории.

Также сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут на этой неделе обсудить с иранцами ядерную сделку. Если Вэнс и Уиткофф действительно встретятся с иранцами, то их собеседником, скорее всего, будет министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, без помощи США объект в Фордо Израиль уничтожить не сможет.

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Иран Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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