Трамп о переговорах с Ираном: ожидаю их полной капитуляции
Соединенные Штаты не обращались к Ирану с призывом о мирных переговорах, и ожидают его полной капитуляции.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на борту президентского самолета.
На вопрос журналиста относительно того, что может быть лучше, чем перемирие, Трамп отметил, что речь идет о завершении боевых действий.
"Конец. Настоящий конец. Не прекращение огня, а конец боевых действий. Полная капитуляция", - заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что полная капитуляция Ирана вполне возможна уже в ближайшее время.
По его словам, что если Иран хочет поговорить, то его лидеры знают, как связаться с США. Он также обвинил иранских руководителей в нежелании достичь соглашения по своей ядерной программе и заявил, что теперь он менее заинтересован в переговорах с ними.
"Они должны были заключить соглашение. Я им сказал, заключить соглашение. Так что я не знаю. Я не в настроении вести переговоры. Им следовало принять соглашение, которое было на столе - это спасло бы много жизней", - добавил он.
Ядерная сделка с Ираном
Напомним, США так и не удалось заключить ядерную сделку с Ираном. На фоне того, что процесс затянулся, Израиль начал удары по иранской территории.
Также сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут на этой неделе обсудить с иранцами ядерную сделку. Если Вэнс и Уиткофф действительно встретятся с иранцами, то их собеседником, скорее всего, будет министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, без помощи США объект в Фордо Израиль уничтожить не сможет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.