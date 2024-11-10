Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах

Республіканець Дональд Трамп перемагає на виборах в Аризоні. Таким чином він здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Трамп отримує більшість в Аризоні - ще 11 голосів у колегії виборників. Загалом у Трампа вже 312 голосів виборників. У його опонентки демократки Камали Гарріс 226 голосів.

Трамп також виграв в шести інших так званих "хитких" штатах - Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада. Раніше Аризона вважалася штатом республіканців. Але у 2020 році демократ Джо Байден уперше із 1996 року переміг там, тому штат перейшов до "хитких".

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс - 70,9 млн (48%).

Конгрес затвердить голосування Колегії виборників 6 січня. Трамп та його майбутній віцепрезидент Джей ді Венс мають вступити на посаду 20 січня.

скриншот apnews.com