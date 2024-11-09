ua en ru
Сб, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білий дім повідомив, коли Байден і Трамп проведуть зустріч

Субота 09 листопада 2024 19:19
UA EN RU
Білий дім повідомив, коли Байден і Трамп проведуть зустріч Фото: Джо Байден та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 13 листопада, президент США Джо Байден проведе зустріч із новообраним главою держави Дональдом Трампом. Вона буде присвячена майбутній передачі влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"На запрошення президента Байдена, президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу, об 11:00. Додаткові подробиці будуть опубліковані пізніше", - йдеться у повідомленні.

Передача влади у США

Нагадаємо, що Дональд Трамп став 47 президентом Сполучених Штатів за результатами виборів, які відбулися 5 листопада.

Після цього стало відомо, що Байден зателефонував до Трампу і привітав його з перемогою. У свою чергу. За даними штабу республіканця, вони обговорювали передачу влади і, крім того, демократ запросив новообраного президента до Білого дому, щоб послабити перехідний період. Трамп погодився.

У четвер, 7 числа, Байден звернувся до нації, де також заявив, що передача влади буде мирною. На день раніше виступила і опонент Трампа, віце-президент США Камала Харріс. Вона визнала поразку і також заявила, що влада буде передана мирно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в США Дональд Трамп Джозеф Байден
Результати виборів
Результати виборів
Хто перемагає в "хитких" штатах
Хто перемагає в "хитких" штатах
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців