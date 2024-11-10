Трамп побеждает во всех "шатких" штатах

Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах в Аризоне. Таким образом он одержал победу во всех семи "шатких" штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Трамп получает большинство в Аризоне - еще 11 голосов в коллегии выборщиков. В общей сложности у Трампа уже 312 голосов выборщиков. У его оппонентки демократки Камалы Харрис 226 голосов.

Трамп также выиграл в шести других так называемых "шатких" штатах - Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада. Ранее Аризона считалась штатом республиканцев. Но в 2020 году демократ Джо Байден впервые с 1996 года победил там, поэтому штат перешел к "шатким".

По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 млн голосов по всей стране (50,5%), Харрис - 70,9 млн (48%).

Конгресс утвердит голосование Коллегии выборщиков 6 января. Трамп и его будущий вице-президент Джей ди Вэнс должны вступить в должность 20 января.

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