Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине
Президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине и не допустить Третьей мировой войны. И подчеркнул, что он и его команда очень близко к этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление политика во время митинга на Capitol One Arena в Вашингтоне 19 января.
"Я закончу войну в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и предотвращу Третью мировую войну. И вы понятия не имеете, как близко мы к этому", - сказал Трамп.
Миротворческие обещания Дональда Трампа
На протяжении своей предвыборной кампании, кандидат от республиканцев и его команда неоднократно обещали закончить войну в Украине за 100 дней.
С этой целью Трамп обещал встретиться с и провести переговоры с Владимиром Путиным.
В декабре новоизбранный президент США уже озвучивал обещание закончить войну в Украине и не допустить Третьей мировой.
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