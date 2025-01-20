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Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине

Понедельник 20 января 2025 01:38
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Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине Фото: избранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине и не допустить Третьей мировой войны. И подчеркнул, что он и его команда очень близко к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление политика во время митинга на Capitol One Arena в Вашингтоне 19 января.

"Я закончу войну в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и предотвращу Третью мировую войну. И вы понятия не имеете, как близко мы к этому", - сказал Трамп.

Миротворческие обещания Дональда Трампа

На протяжении своей предвыборной кампании, кандидат от республиканцев и его команда неоднократно обещали закончить войну в Украине за 100 дней.

С этой целью Трамп обещал встретиться с и провести переговоры с Владимиром Путиным.

В декабре новоизбранный президент США уже озвучивал обещание закончить войну в Украине и не допустить Третьей мировой.

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Дональд Трамп
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