Трамп передав Пентагону контроль над землями біля кордону з Мексикою: що це означає

Президент Дональд Трамп видав директиву про розширення контролю над федеральними землями поблизу кордону США і Мексики. Він прагне активізувати зусилля з боротьби з нелегальною міграцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У меморандумі, опублікованому ввечері в п'ятницю, Трамп доручив кільком міністрам передати Міністерству оборони юрисдикцію над федеральними землями вздовж кордону. До таких територій належить Рузвельтівський резерват - вузька смуга землі вздовж південно-західного кордону в штатах Аризона, Нью-Мексико і Каліфорнія - за винятком федеральних індіанських резервацій.
Згідно з директивою, це відкриває можливість "проведення військових заходів, зазначених у цьому меморандумі, на військових об'єктах" уздовж кордону. Трамп уповноважив військових виконувати завдання, "включно з будівництвом прикордонних загороджень і розміщенням обладнання для виявлення і моніторингу", а також позначити ці території як "зони національної оборони".
Наказ також дозволяє міністру оборони "виключати осіб з території військового об'єкта" відповідно до раніше наявних повноважень - що потенційно відкриває шлях до вигнання мігрантів.
Спочатку ці повноваження будуть реалізовані на "обмеженому секторі федеральних земель", з подальшою оцінкою через 45 днів після п'ятничного указу.
Bloomberg зазначає, що з моменту повернення в Білий дім Трамп активізував депортацію нелегальних мігрантів, прагнучи виконати свої передвиборчі обіцянки по боротьбі з незаконною імміграцією та забезпечення безпеки південно-західного кордону.
Нагадаємо, днями Reuters писало, що адміністрація Дональда Трампа розгортає масштабну політику штрафів для мігрантів, які не покинули країну після рішення суду. Щоденна сума штрафів становитиме близько 1000 доларів.
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