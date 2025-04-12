Трамп передал Пентагону контроль над землями у границы с Мексикой: что это значит

Президент Дональд Трамп издал директиву о расширении контроля над федеральными землями вблизи границы США и Мексики. Он стремится активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В меморандуме, опубликованном вечером в пятницу, Трамп поручил нескольким министрам передать Министерству обороны юрисдикцию над федеральными землями вдоль границы. К таким территориям относится Рузвельтовский резерват - узкая полоса земли вдоль юго-западной границы в штатах Аризона, Нью-Мексико и Калифорния - за исключением федеральных индейских резерваций.
Согласно директиве, это открывает возможность "проведения военных мероприятий, указанных в данном меморандуме, на военных объектах" вдоль границы. Трамп уполномочил военных выполнять задачи, "включая строительство пограничных заграждений и размещение оборудования для обнаружения и мониторинга", а также обозначить эти территории как "зоны национальной обороны".
Приказ также позволяет министру обороны "исключать лиц с территории военного объекта" в соответствии с ранее существующими полномочиями - что потенциально открывает путь к изгнанию мигрантов.
Первоначально эти полномочия будут реализованы на "ограниченном секторе федеральных земель", с последующей оценкой через 45 дней после пятничного указа.
Bloomberg отмечает, что с момента возвращения в Белый дом Трамп активизировал депортацию нелегальных мигрантов, стремясь выполнить свои предвыборные обещания по борьбе с незаконной иммиграцией и обеспечению безопасности юго-западной границы.
Напомним, на днях Reuters писало, что администрация Дональда Трампа разворачивает масштабную политику штрафов для мигрантов, которые не покинули страну после решения суда. Ежедневная сумма штрафов будет составлять около 1000 долларов.
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