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Трамп не передав владу віце-президенту Пенсу

Вашингтон, Субота 03 жовтня 2020 04:50
Трамп не передав владу віце-президенту Пенсу
Фото: Дональд Трамп и Майк Пенс (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп, який відправився у військовий госпіталь для лікування від коронавіруса, не передав свої повноваження віце-президенту Майку пенсії. Трамп продовжує сам виконувати свої обов'язки.

Про це пише Reuters.

Про хворобу стало відомо 2 жовтня. Протягом дня Трамп працював з дому, оскільки він на самоізоляції. Незабаром його госпіталізували "у якості запобіжного заходу і за рекомендацією лікаря".

"Президент буде працювати з президентського офісу у військовому госпіталі імені Уолтера Ріда протягом кількох наступних днів", - заявили в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що Трампу зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron.

Нагадаємо, північнокорейський лідер Кім Чен Ин направив президенту США Дональду Трампу послання співчуття.

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