Трамп передав відповідь на лист Кім Чен Ина

Трамп передав лист через держсекретаря США Майка Помпео

Президент США Дональд Трамп написав відповідь на лист глави Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина і передав його через держсекретаря США Майка Помпео. Про це повідомив Помпео в Twitter.

"Сьогодні у мене була можливість поговорити з моїм колегою з КНДР Лі Ен Хо на форумі АСЕАН. У нас відбулася коротка ввічлива розмова. Наша делегація також отримала можливість передати відповідь Трампа на лист Кім Чен Ина", - написав держсекретар США.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що Трамп отримав новий лист від Кім Чен Ина. У листі Кім Чен Ин повідомив про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова. Зазначимо, що це не перший лист від лідера КНДР, адресований Трампу. Так, 12 липня 2018 року президент США оприлюднив фотографію і переклад листа, який він отримав від лідера Північної Кореї, датованого 6 липня.

Як відомо, 12 червня в Сінгапурі пройшла перша в історії зустріч на вищому рівні між США та КНДР. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин уклали спільну угоду, в якій Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Вашингтон зобов'язався у відповідь надати КНДР гарантії безпеки.