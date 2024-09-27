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Трамп перед зустріччю з Зеленським зробив чергову заяву щодо України

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кандидат у президенти США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським ухилився від відповіді, чи підтримує територіальні поступки з боку України. Він наголосив, що потрібно досягнути миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Журналісти запитали кандидата на пост президента США від Республіканської партії, чи повинна Україна віддати територію Росії для завершення війни, Трамп відповів: "Побачимо, що буде. Давайте трохи заспокоїмося".

При цьому Трамп наголосив, що потрібно досягти миру в Україні і зупинити смерті та руйнування.

"Нам потрібен мир. Ми повинні зупинити смерть і руйнування. Вам не здається?" - заявив республіканець.

Напарник Трампа, кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс раніше припускав, що Росія може зберегти окуповані нею українські землі. Він не виключав створення демілітаризованої зони з укріпленою лінією фронту, щоб запобігти новому російському вторгненню.

 

Ставлення Трампа до України

Варто зазначити, що Дональд Трамп критикував адміністрацію Джо Байдена за збільшення допомоги України. Він заявляв, що військова допомога повинна надаватися в кредит, а не у вигляді "подарунка".

Він також неодноразово стверджував, що нібито зможе швидко завершити війну. Проте республіканець не розкривав свій мирний план.

Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у США, заявляв, що хоче представити Трампу план перемоги України. Зустріч політиків була підпитанням. Сьогодні Трамп повідомив, що зустріч все ж відбудеться.

Детальніше про те, чому республіканець вирішив зустрітися з Зеленським - у матеріалі РБК-Україна.

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