Трамп перед зустріччю з Зеленським зробив чергову заяву щодо України

Кандидат у президенти США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським ухилився від відповіді, чи підтримує територіальні поступки з боку України. Він наголосив, що потрібно досягнути миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Журналісти запитали кандидата на пост президента США від Республіканської партії, чи повинна Україна віддати територію Росії для завершення війни, Трамп відповів: "Побачимо, що буде. Давайте трохи заспокоїмося".
При цьому Трамп наголосив, що потрібно досягти миру в Україні і зупинити смерті та руйнування.
"Нам потрібен мир. Ми повинні зупинити смерть і руйнування. Вам не здається?" - заявив республіканець.
Напарник Трампа, кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс раніше припускав, що Росія може зберегти окуповані нею українські землі. Він не виключав створення демілітаризованої зони з укріпленою лінією фронту, щоб запобігти новому російському вторгненню.
Варто зазначити, що Дональд Трамп критикував адміністрацію Джо Байдена за збільшення допомоги України. Він заявляв, що військова допомога повинна надаватися в кредит, а не у вигляді "подарунка".
Він також неодноразово стверджував, що нібито зможе швидко завершити війну. Проте республіканець не розкривав свій мирний план.
Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у США, заявляв, що хоче представити Трампу план перемоги України. Зустріч політиків була підпитанням. Сьогодні Трамп повідомив, що зустріч все ж відбудеться.
Детальніше про те, чому республіканець вирішив зустрітися з Зеленським - у матеріалі РБК-Україна.
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