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Трамп перед встречей с Зеленским сделал очередное заявление по Украине

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в президенты США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским уклонился от ответа, поддерживает ли территориальные уступки со стороны Украины. Он подчеркнул, что нужно достичь мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты спросили кандидата в президенты США от Республиканской партии, должна ли Украина отдать территорию России для завершения войны, Трамп ответил: "Увидим, что будет. Давайте немного успокоимся".

При этом Трамп подчеркнул, что нужно достичь мира в Украине и остановить смерть и разрушение.

"Нам нужен мир. Мы должны остановить смерть и разрушение. Вам не кажется?" - заявил республиканец.

Напарник Трампа, кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Венс ранее предполагал, что Россия может сохранить оккупированные ею украинские земли. Он не исключал создания демилитаризованной зоны с укрепленной линией фронта, чтобы предотвратить новое российское вторжение.

 

Отношение Трампа к Украине

Следует отметить, что Дональд Трамп критиковал администрацию Джо Байдена за увеличение помощи Украины. Он заявлял, что военная помощь должна предоставляться в кредит, а не в виде "подарка".

Он также не раз утверждал, что якобы сможет быстро завершить войну. Однако республиканец не раскрывал свой мирный план.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас с визитом в США, заявлял, что хочет представить Трампу план победы Украины. Встреча политиков была вопросом. Сегодня Трамп сообщил, что встреча все-таки состоится.

Детальнее о том, почему республиканец решил встретиться с Зеленским - в материале РБК-Украина.

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