Трамп перед встречей с Зеленским сделал очередное заявление по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским уклонился от ответа, поддерживает ли территориальные уступки со стороны Украины. Он подчеркнул, что нужно достичь мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Журналисты спросили кандидата в президенты США от Республиканской партии, должна ли Украина отдать территорию России для завершения войны, Трамп ответил: "Увидим, что будет. Давайте немного успокоимся".
При этом Трамп подчеркнул, что нужно достичь мира в Украине и остановить смерть и разрушение.
"Нам нужен мир. Мы должны остановить смерть и разрушение. Вам не кажется?" - заявил республиканец.
Напарник Трампа, кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Венс ранее предполагал, что Россия может сохранить оккупированные ею украинские земли. Он не исключал создания демилитаризованной зоны с укрепленной линией фронта, чтобы предотвратить новое российское вторжение.
Следует отметить, что Дональд Трамп критиковал администрацию Джо Байдена за увеличение помощи Украины. Он заявлял, что военная помощь должна предоставляться в кредит, а не в виде "подарка".
Он также не раз утверждал, что якобы сможет быстро завершить войну. Однако республиканец не раскрывал свой мирный план.
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас с визитом в США, заявлял, что хочет представить Трампу план победы Украины. Встреча политиков была вопросом. Сегодня Трамп сообщил, что встреча все-таки состоится.
Детальнее о том, почему республиканец решил встретиться с Зеленским - в материале РБК-Украина.
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