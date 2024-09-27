Трамп перед зустріччю з Зеленським зробив чергову заяву щодо України

Кандидат у президенти США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським ухилився від відповіді, чи підтримує територіальні поступки з боку України. Він наголосив, що потрібно досягнути миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Журналісти запитали кандидата на пост президента США від Республіканської партії, чи повинна Україна віддати територію Росії для завершення війни, Трамп відповів: "Побачимо, що буде. Давайте трохи заспокоїмося".

При цьому Трамп наголосив, що потрібно досягти миру в Україні і зупинити смерті та руйнування.

"Нам потрібен мир. Ми повинні зупинити смерть і руйнування. Вам не здається?" - заявив республіканець.

Напарник Трампа, кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс раніше припускав, що Росія може зберегти окуповані нею українські землі. Він не виключав створення демілітаризованої зони з укріпленою лінією фронту, щоб запобігти новому російському вторгненню.