Трамп перед встречей с Зеленским сделал очередное заявление по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским уклонился от ответа, поддерживает ли территориальные уступки со стороны Украины. Он подчеркнул, что нужно достичь мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты спросили кандидата в президенты США от Республиканской партии, должна ли Украина отдать территорию России для завершения войны, Трамп ответил: "Увидим, что будет. Давайте немного успокоимся".

При этом Трамп подчеркнул, что нужно достичь мира в Украине и остановить смерть и разрушение.

"Нам нужен мир. Мы должны остановить смерть и разрушение. Вам не кажется?" - заявил республиканец.

Напарник Трампа, кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Венс ранее предполагал, что Россия может сохранить оккупированные ею украинские земли. Он не исключал создания демилитаризованной зоны с укрепленной линией фронта, чтобы предотвратить новое российское вторжение.