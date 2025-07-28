Трамп озвучив новий дедлайн для Путіна щодо перемир'я: скільки днів дав

За словами Трампа, він дає Росії "10 або 12" днів, щоб вирішити питання України, оскільки "прогресу не досягнуто".

"Я встановлю новий термін, приблизно 10, 10 або 12 днів з сьогоднішнього дня. Немає причин чекати. Це було 50 днів, я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав він.

Ультиматум Трампа в 50 днів

Раніше Трамп попередив Росію про нові санкції, якщо Путін не припинить війну проти України - Москві було дано 50 днів для ухвалення рішення. На тлі цього Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією.

За даними ЗМІ, ці обмеження можуть зачепити експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини.