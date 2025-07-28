Трамп озвучил новый дедлайн для Путина по перемирию: сколько дней дал

По словам Трампа, он дает России "10 или 12" дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку "прогресс не достигнут".

"Я установлю новый срок, примерно 10, 10 или 12 дней. Нет причин ждать. Это было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", - сказал он

При этом он уточнил, что точные новые сроки объявит сегодня или завтра.

Трамп уверен, что Путин должен заключить соглашение о перемирии, иначе президент США введет дополнительные пошлины на российские товары.

Кроме этого журналисты спросили Трампа, считает ли он, что Путин ему врет. На что тот ответил, что не хочет употреблять слово "врет".

"Ну, я не хочу употреблять слово "врет". Но казалось, что, скажем, трижды мы были близки к перемирию и, возможно, миру, и вы делите это и делаете все, что нужно, очевидно, чтобы дойти до конца. И вдруг ракеты летят на Киев и другие места. И я говорю: что это все значит?" - ответил Трамп.

По его словам, это "случалось слишком много раз, и мне это не нравится". В то же время Трамп заявил, что не хочет вводить дополнительные санкции, потому что "любит русский народ".

Ультиматум Трампа в 50 дней

Ранее Трамп предупредил Россию о новых санкциях, если Путин не прекратит войну против Украины - Москве было дано 50 дней для принятия решения. На фоне этого Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.

По данным СМИ, эти ограничения могут затронуть экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию.