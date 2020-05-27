Трамп ожидает, что саммит G7 станет ярчайшим примером повторного открытия экономики

Президент США Дональд Трамп ожидает, что проведение саммита лидеров стран G7 в США в конце июня станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики". Саммит запланирован на конец июня.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В пресс-службе Трампа уверяют, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Белом доме, будут надежно защищены.

"Мы хотим, чтобы это произошло, мы думаем, что это случится, и пока что все иностранные лидеры очень поддерживают эту идею", - сообщила пресс-секретарь.

Как известно, в состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

Ранее сообщалось, что лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп предложил новое место проведения будущего саммита G7.

Напомним, ранее лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились о восстановлении экономической активности на фоне пандемии коронавируса.