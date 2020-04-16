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Лидеры стран G7 договорились о возобновлении экономической активности

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 20:16
Лидеры стран G7 договорились о возобновлении экономической активности
Фото: флаги стран G7 (army.mil)

Страны начнут подготовку к безопасному восстановлению активности

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились о восстановлении экономической активности на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В Белом доме сообщили, что во время сегодняшней видеоконференции лидеров стран G7 было договорено о восстановлении экономической активности. Лидеры G7 поручили своим министрам подготовить страны к безопасному восстановлению активности.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз обнародовал "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, введенных странами из-за пандемии коронавируса. Сроки снятия ограничительных мероприятий будут устанавливаться на основе специально разработанных критериев.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель представила концепцию выхода страны из режима изоляции. Ожидается, что уже с 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения заявляла о замедлении распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции. При этом в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.

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