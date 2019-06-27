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Трамп ожидает "очень хорошый" разговор с Путиным

Новости » Политика    27.06.2019 - 03:22
Трамп ожидает "очень хорошый" разговор с Путиным
Фото: Трамп и Путин (flickr. com/helsinki2018)

Встреча состоится в Японии в рамках саммита G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки канала CNN, попросит ли он Владимира Путина не вмешиваться в выборы президента Соединенных штатов в 2020-м году.

"У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу - не ваше дело", - заявил президент США.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита G20 в Осаке 28 июня. Обсуждать будут и общее состояние двусторонних дел, стратегическую стабильность и многочисленные региональные конфликты - Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, а также Иран.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских пленников на полях саммита "Большой двадцатки".

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Новости Украины Дональд ТрампВладимир Путин
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