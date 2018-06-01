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Трамп ответил на критику премьер-министра Канады Трюдо

НовостиПолитика    01.06.2018 - 16:27
Фото: Дональд Трамп ( Gage Skidmore)
Фото: Дональд Трамп ( Gage Skidmore)

Канада заявила, что в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои - на сумму 16,6 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал критику премьер-министра Канады Джастина Трюдо относительно новых тарифов на сталь и алюминий, заявив, что дни использования США в торговых сделках "законченные". Об этом сообщает АР.

"Сегодня это сообщение передали премьер-министру Канады Джастину Трюдо: Соединенные Штаты согласны на справедливую сделку или никакой сделки не будет вообще", - заявил Трамп.

Напомним, что Канада заявила, что в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои - на сумму в 16,6 миллиарда долларов.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал американские тарифы на сталь и алюминий "оскорблением для канадцев, которые погибали вместе с американцами во время войны".

Добавим, что с сегодняшнего дня, 1 июня 2018 года, США вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

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Теги публикации: Дональд Трамп, Соединенные Штаты Америки, пошлины, Канада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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