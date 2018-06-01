Трамп відповів на критику прем'єр-міністра Канади Трюдо

Канада заявила, що у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої - на суму до 16,6 мільярда доларів

Президент CША Дональд Трамп прокоментував критику прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо щодо нових тарифів на сталь і алюміній, заявивши, що дні використання США у торгових угодах "закінчені". Про це повідомляє АР.

"Раніше сьогодні це повідомлення передали прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо: Сполучені Штати згодні на справедливу угоду або ніякої угоди не буде взагалі", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що Канада заявила, що у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої - на суму до 16,6 мільярда доларів.

Також прем'єр-міністр Канада Джастін Трюдо назвав американські тарифи на сталь і алюміній "образою для канадців, які гинули разом з американцями під час війни".

Додамо, що з сьогоднішнього дня, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.