Трамп ответил американским СМИ, которые выступили против него

К кампании за свободу прессы уже присоединилось более 350 американских газет и изданий

Президент США Дональд Трамп прокомментировал начатую СМИ кампанию против нападок на свободную прессу под названием "Журналисты не враги". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, СМИ, которые распространяют, по его мнению, ложные новости, являются оппозиционной партией.

"Это очень плохо для нашей страны, но мы побеждаем", - написал он.

Кроме того, американский президент раскритиковал издание The Boston Globe, которое и начало эту кампанию.

"The Boston Globe была продана компанией New Tork Times за 1,3 млрд долларов, а потом была продана за 1 доллар, а теперь она в сговоре с другими газетами за свободную прессу. Докажите это", - подчеркнул американский президент.

Кроме того, Трамп заявил, что он очень хочет чтобы в Соединенных Штатах была свободная пресса. Однако, по его словам, пресса и так свободна в своих словах, но большая часть того, что она распространяет, это ложные новости, продвижение политического порядка или просто попытки оскорбить людей.

"Честность побеждает", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало, что американский президент Дональд Трамп назвал СМИ, которые распространяют ложные новости, врагами народа.

Напомним, ранее специальный докладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кэй заявил, что заявления президента США Дональда Трампа относительно средств массовой информации могут привести к угрозе для жизни и безопасности журналистов.