Трамп считает большую часть СМИ "врагами народа"

Президент США назвал большую часть СМИ "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп заявил, что к категории "врагов народа" стоит относить "фейковые новости", которыми являются, по его мнению, большая часть изданий. Об этом Трамп написал в Twitter.

Трамп сообщил, что поддержал свою дочь Иванку, которая заявила, что СМИ не являются "врагами народа". Однако, по его словам, к этой категории стоит относить только "фейковые новости".

"Они спросили мою дочь Иванку, являются ли СМИ врагами народа. Она корректно ответила нет. Это фейковые новости, которые представляют из себя большую часть средств массовой информации, являются врагами народа", - написал Трамп.

They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large percentage of the media, that is the enemy of the people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2018

Напомним, ранее специальный докладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кей заявил, что заявления президента США Дональда Трампа относительно средств массовой информации могут привести к угрозе для жизни и безопасности журналистов.

Кей выразил обеспокоенность тем фактом, что в будущем нападки Трампа могут повысить риск применения насилия в отношении журналистов.