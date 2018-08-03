В ООН считают, что заявления Трампа о журналистах могут привести к угрозе для их жизни

Спецдокладчик ООН заявил, что замечания Трампа о журналистах могут привести к угрозе их жизни

Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кей заявил, что заявления президента США Дональда Трампа относительно средств массовой информации могут привести к угрозе для жизни и безопасности журналистов. Об этом сообщает Reuters.

Так, в совместном заявлении с Эдисоном Ланса, который работает в Межамериканской комиссии по правам человека, эксперт ООН Дэвид Кей отметил, что регулярные нападки Трампа на средства массовой информации нарушают основополагающие нормы.

"Эти заявления противоречат обязательствам Соединенных Штатов соблюдать свободу слова и международное законодательство в области защиты прав человека", - сказал он.

Кей выразил обеспокоенность тем фактом, что в будущем нападки Трампа могут повысить риск применения насилия в отношении журналистов.

Кроме того, спецдокладчик ООН также потребовал от американских властей не преследовать журналистов за их отказ раскрывать источники информации.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о ненависти "лживых" средств массовой информации о том, что у него будут хорошие взаимоотношения с главой России Владимиром Путиным.