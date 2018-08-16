Трамп відповів американським ЗМІ, які виступили проти нього

До кампанії за свободу преси вже приєдналося більше 350 американських газет та видань

Президент США Дональд Трамп прокоментував почату ЗМІ кампанію проти нападів на вільну пресу під назвою "Журналісти не вороги". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами Трампа, ЗМІ, які поширюють, на його думку, неправдиві новини, є опозиційною партією.

"Це дуже погано для нашої країни, але ми перемагаємо", - написав він.

Крім того, американський президент розкритикував видання The Boston Globe, яке і розпочало цю кампанію.

" The Boston Globe була продана компанією New Tork Times за 1,3 млрд доларів, а потім була продана за 1 долар, а тепер вона в змові з іншими газетами за вільну пресу. Доведіть це", - наголосив американський президент.

Крім того, Трамп заявив, що він дуже хоче щоб в Сполучених Штатах була вільна преса. Проте, за його словами, преса і так вільна в своїх словах, але більша частина того, що вона поширює, це неправдиві новини, спекуляція на політичному порядку або просто спроби образити людей.

"Чесність перемагає", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп назвав ЗМІ, які поширюють неправдиві новини, ворогами народу. У відповідь на це американські ЗМІ оголосили про початок кампанії за свободу преси під назвою "Журналісти не вороги".

Нагадаємо, раніше спеціальний доповідач ООН з питання про свободу вираження думок Девід Кей заявив, що заяви президента США Дональда Трампа щодо засобів масової інформації можуть призвести до загрози для життя та безпеки журналістів.