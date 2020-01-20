Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг обвинения по делу об импичменте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что Сенат должен в ускоренном порядке отклонить неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента.

Трамп заявляет, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотребление власти" не является преступлением, который подлежит импичменту".

Он отклонил обвинения как "легкомысленные и опасные", заявив, что он воспользовался своими законными правами.

"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении.

Трамп также обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса, сказал, что им удалось доказать лишь то, что он не сделал ничего плохого, и утверждает, как неоднократно заявлял Белый дом, что это было попыткой отменить победу Трампа на выборах 2016 года.

Ранее представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Также комитет опубликовал соответствующий документ, который занимает 111 страниц. В документе Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Напомним, в четверг, 16 января, Сенат США начал судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа, после представления двух статей обвинения. Статьи обвинения президента США были представлены членами Палаты представителей.