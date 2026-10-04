"Трамп оцінює компроміси": у США пояснили ситуацію з новими санкціями проти РФ

Райт звернув увагу на те, що очільник Білого дому має право не ухвалювати рішення про запровадження нових антиросійських санкцій до завершення 30-денного терміну.

Американський міністр нагадав, що цей термін чітко визначений в законі, який підписав нещодавно Трамп.

"Він (Трамп - ред.) залишає кожне рішення насамкінець. Він оцінює компроміси", - стверджує Райт.

За його словами, президент США "безперервно працює" над завершенням війни в Україні, а також "постійно підтримує діалог з обома сторонами".

Що важливо розуміти, глава Білого дому підписав закон про нові масштабні санкції проти Росії 18 вересня 2026 року. Саме від 18 вересня відраховується 30-денний термін, про який говорив Кріс Райт. Відповідно, ключова дата - 18 жовтня 2026 року.

Закон передбачає, зокрема, можливість запровадження тарифів до 100% щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії, а також низку інших санкційних заходів.