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"Трамп оценивает компромиссы": в США объяснили ситуацию с новыми санкциями против РФ

21:11 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России, потому что хочет оценить все возможные компромиссы.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Райт обратил внимание на то, что глава Белого дома имеет право не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до истечения 30-дневного срока.

Американский министр напомнил, что этот срок четко определен в законе, который недавно подписал Трамп.

"Он (Трамп - ред.) оставляет каждое решение на самый конец. Он оценивает компромиссы", - заявил Райт.

По его словам, президент США "непрерывно работает" над завершением войны в Украине, а также "постоянно поддерживает диалог с обеими сторонами".

Важно понимать, что глава Белого дома подписал закон о новых масштабных санкциях против России 18 сентября 2026 года. Именно с 18 сентября отсчитывается 30-дневный срок, о котором говорил Крис Райт. Соответственно, ключевая дата - 18 октября 2026 года.

Закон предусматривает, в частности, возможность введения тарифов до 100% в отношении стран, продолжающих покупать российские энергоносители, а также ряд других санкционных мер.

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