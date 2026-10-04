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"Трамп оценивает компромиссы": в США объяснили ситуацию с новыми санкциями против РФ

21:11 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Трамп оценивает компромиссы": в США объяснили ситуацию с новыми санкциями против РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России, потому что хочет оценить все возможные компромиссы.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Райт обратил внимание на то, что глава Белого дома имеет право не принимать решение о введении новых антироссийских санкций до истечения 30-дневного срока.

Американский министр напомнил, что этот срок четко определен в законе, который недавно подписал Трамп.

"Он (Трамп - ред.) оставляет каждое решение на самый конец. Он оценивает компромиссы", - заявил Райт.

По его словам, президент США "непрерывно работает" над завершением войны в Украине, а также "постоянно поддерживает диалог с обеими сторонами".

Важно понимать, что глава Белого дома подписал закон о новых масштабных санкциях против России 18 сентября 2026 года. Именно с 18 сентября отсчитывается 30-дневный срок, о котором говорил Крис Райт. Соответственно, ключевая дата - 18 октября 2026 года.

Закон предусматривает, в частности, возможность введения тарифов до 100% в отношении стран, продолжающих покупать российские энергоносители, а также ряд других санкционных мер.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Трамп поддержал новый план ослабления санкций США против РФ.

Однако Кремлю эта идея не понравилась - Дмитрий Песков рассказал, что именно не устраивает Москву.

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